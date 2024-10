A Reggio Calabria arriva Peoplefly: “Siamo interessati a voli con Roma, Venezia e Verona”

In attesa di capire come finirà con Alitalia, l’Aeroporto dello Stretto potrebbe avere presto un’altra compagnia. Si tratta di Peoplefly, piccola realtà in crescita e che già opera voli da e per Roma, Trapani e Barcellona. L’amministratore delegato Andrea Caldart, ai microfoni di Reggio Tv, ha spiegato lo stato delle cose: “Non siamo ancora un vettore, stiamo ricevendo le certificazioni che ci permettano di esserlo. Peoplefly è una piattaforma con il primo e unico sistema di distribuzione di voli charter, che va a sopperire ‘l’affanno’ di alcuni voli di linea”.

Nello specifico, quali i voli da e per Reggio Calabria? L’a.d di Peoplefly spiega lo stato delle cose: “Vorremmo iniziare a maggio, con due voli a settimana Reggio Calabria-Verona, il giovedi e il venerdi, con prezzi tra i 79 e gli 89 euro. Siamo però interessati ad altre tratte, come quelle con Venezia e Roma, che vorremmo realizzare dopo questo primo test con Verona”. L’imprenditore veneto specifica come ancora non ci siano contratti sottoscritti, ma “stiamo parlando di qualcosa in più di un semplice spunto progettuale”.

Il futuro dell’Aeroporto dello Stretto è ancora in bilico, Caldart spiega quali strategie potrebbero portarlo al rilancio: “Secondo noi ci sarebbe la possibilità di non effettuare solo voli stagionali, e coinvolgere oltre alla popolazione locale anche i turisti. Ci hanno richiesto informazioni, da e per Reggio Calabria, tour operator di città come Budapest,Belgrado, Riga, e la Danimarca“. Gli aerei di Peoplefly sono turbojet da 112 o 126 persone, ma si sta lavorando anche all’acquisizione di un Boeing, spiega Caldart.