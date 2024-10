Reggio, al via il corso di formazione Abio per volontari all’U.O.C. di Pediatria del GOM

Di seguito il comunicato stampa a firma di Giovanna Curatola, Presidente ABIO Reggio Calabria, sulla partenza del corso di Formazione per preparare gli aspiranti volontari ad accogliere i bambini ricoverati in ospedale e le loro famiglie.

ABIO vuol dire accoglienza, ascolto, sorriso, gioco, impegno per aiutare bambini, adolescenti e genitori fin dal loro ingresso in ospedale, un momento difficile, di paura, di contatto con la malattia, di distacco dall’ambiente rassicurante in cui vive il bambino. I volontari ABIO quotidianamente si prendono “Cura” dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori inserendosi con discrezione e disponibilità tra le diverse figure che operano in ospedale.

Sta per prendere il via il Corso di Formazione per volontari ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – ABIO Reggio Calabria nasce per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale allo scopo di sdrammatizzare l’impatto del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie, dal 1978 è al fianco dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori.

Al fine di ampliare il servizio ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale) presso l’U.O.C. di Pediatria del Presidio Riuniti, il 4 giugno 2024 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 presso la Sala “Antonio Spinelli” del G.O.M. si terrà un incontro informativo su come diventare volontari dell’associazione.

Abio ha bisogno anche di te. – stiamo cercando sia donne che uomini ognuno può portare qualcosa, a seconda dell’età, del genere e della sua storia personale.

Ecco come iscriversi al corso di formazione per diventare un volontario ABIO

Il volontario ABIO deve essere maggiorenne e deve seguire un Corso di Formazione a frequenza obbligatoria, composto da 5 incontri in aula e 60 ore di tirocinio. Nell’incontro informativo che precede l’inizio del Corso di Formazione si illustreranno struttura, scopi, attività dell’associazione ed i requisiti del volontario ABIO.

Per partecipare è indispensabile iscriversi via e-mail. L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Email: abiorc@live.it – Tel: 3278437087