Farmacia Pellicanò Reggio Bic: vittoria cruciale per consolidare il quarto posto

Difesa solida, attacco brillante: Reggio Bic supera Padova e si prepara alla sfida clou con la Briantea Cantù, forte della quarta piazza in classifica

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic si aggiudica una vittoria importante in trasferta contro la Self Group Millenium Padova, consolidando il quarto posto in classifica al giro di boa del campionato.

Il match, terminato 59-71, ha mostrato una Reggio Bic determinata e compatta, capace di resistere agli assalti avversari e di gestire con maturità i momenti critici della partita.

Un primo quarto decisivo

La sfida è iniziata con un primo quarto dominato dai reggini. Dopo una fase iniziale equilibrata, la Farmacia Pellicanò ha piazzato un break di 9-0 guidato dalla tripla del solito Pimkorn, costringendo Padova al timeout.

Al rientro, i veneti non sono riusciti a contenere l’energia degli ospiti, che hanno chiuso il parziale sul 10-23, mostrando un approccio deciso e una difesa solida.

Nel secondo quarto, la Farmacia Pellicanò ha continuato a imporre il proprio ritmo. Una prova corale, orchestrata magistralmente da Coach Antonio Cugliandro, ha permesso ai bianco-amaranto di mantenere il controllo.

Nonostante i tentativi di Padova di ridurre il divario, i reggini hanno risposto colpo su colpo, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 20-34.

Dominio nel terzo quarto e gestione finale

Il terzo periodo ha visto una Reggio Bic ancora protagonista. Con il duo Juninho e Pimkorn sugli scudi, i calabresi hanno ampliato il distacco fino al +22, gestendo con serenità il vantaggio. La solidità difensiva e la precisione in attacco hanno permesso agli ospiti di chiudere il parziale sul 32-54, lasciando poche speranze ai padroni di casa.

L’ultimo quarto ha regalato qualche brivido. Le triple di Da Silva Pellizzari hanno dato nuova linfa a Padova, che è riuscita a ridurre il gap fino al -6. Complici anche alcune decisioni arbitrali discutibili, la Farmacia Pellicanò ha attraversato un momento di difficoltà, mostrando un calo di concentrazione.

Tuttavia, i reggini hanno saputo reagire con carattere, difendendo con grinta e realizzando i canestri decisivi per chiudere il match sul 59-71.

Con questa vittoria, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic centra il sesto successo stagionale, dimostrando che l’episodio negativo contro Treviso è stato solo un inciampo. La squadra calabrese si conferma competitiva anche in trasferta e guarda con fiducia al girone di ritorno.

Focus sul prossimo big match

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla prossima sfida: sabato prossimo i reggini ospiteranno i Campioni d’Italia della Briantea Cantù al Palacalafiore. Un appuntamento imperdibile per i tifosi, chiamati a sostenere una squadra che sta dimostrando di poter competere ai massimi livelli. La partita, che inizierà alle ore 16, rappresenta un banco di prova importante per la Farmacia Pellicanò.

Tabellini

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Pimkorn 21, Likic 2, Carvalho 4, Ivanov, Blomquist 3, Clemente 24, D’Anna 2, De Horta, Sripirom 13, Messina 2.

Coach: Cugliandro.

Coach: Cugliandro. Self Group Millenium Padova: Bargo, Foffano 12, Raourahi 14, Benedetti 2, Da Silva Pellizzari 20, Casagrande 7, Gavarello 4, Gamri, Gallina, Da Rin.

Coach: Da Villa.

Parziali: 10-23, 10-11, 12-20, 27-17.