A Reggio Calabria giovani da selezionare per i progetti di servizio civile

Si avvisano i giovani di ambo i sessi che, abbiano compiuto e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda, che possono partecipare al bando per la selezione di n. 28 volontari da impiegare nei sottoelencati progetti di servizio civile per l’anno 2019:

“ Autonoma…mente ” (n. 4 volontari)

” (n. 4 volontari) “ Biblioteca: un mondo da scoprire ” (n. 6 volontari)

” (n. 6 volontari) “ Cittadini e Beni comuni ” (n. 4 volontari)

” (n. 4 volontari) “ La collina del sole ” (n. 6 volontari)

” (n. 6 volontari) “ Madri per sempre ” (n. 4 volontari)

” (n. 4 volontari) “Tutti a tavola: laboratorio di cucina per l’inclusione sociale delle persone autistiche” (n. 4 volontari)

Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente al Comune di Reggio Calabria – Ufficio Servizio Civile via S. Anna II tronco snc – Palazzo Ce.Dir.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018 (non fa fede il timbro postale). In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018.Le domande pervenute oltre ii termine stabilito non saranno prese in considerazione).

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra quelli elencati sopra.

Al seguente link è presente tutta la documentazione http://www.comune.reggio-calabria.it/on-line/Home/Notizie/articolo110027.html