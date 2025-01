Reggio, scappa con la bimba. La straziante lettera del padre: ‘Sei il mio respiro, ci riabbracceremo’

Una valanga di solidarietà e di messaggi di sostegno al padre che dall’oggi al domani si è ritrovato a dover convivere senza l’abbraccio e il respiro della propria figlia.

Di ieri il racconto, sulle nostre pagine, dell’incredibile storia di una madre che ha deciso di partire con la figlia, ingannando e illudendo il proprio compagno.

Maria (nome di fantasia) aveva proposto al compagno di voler andare a trovare la zia che viveva in un’altra regione. D’accordo con il padre, ignaro di cosa sarebbe accaduto, Maria e la bimba, di solo un anno e sette mesi, partono per quello che doveva essere un viaggio di pochi giorni.

Il padre abbraccia la figlia in aeroporto, convinto di rivederla presto. Da quel momento però i contatti tra i due diminuiscono, fino a scomparire.

In attesa di conoscere gli sviluppi di una storia che è già entrata nelle aule del Tribunale, oggi riportiamo la straziante lettera del padre rivolta alla propria figlia, lontana ormai da più di un mese dall’abbraccio del proprio genitore:

“Amore di papà, non potevo mai pensare che tutto questo potesse accadere a noi. Non pensavo nemmeno di stare lontano da te, neanche per un secondo. Tu sei il mio amore, il respiro della mia vita, la carezza dei miei pensieri.