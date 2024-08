Reggio senz'acqua, il racconto di una lettrice: 'Costretti a farci la doccia al mare'

“La Sorical è inutile, nella mia zona, ovvero Gallico precisamente nelle palazzine postali, manca l’acqua ormai da giugno, e viene erogata solo in orari in cui non viene utilizzata cioè alle 4 e tolta alle 8 del mattino”.

Una nostra lettrice denuncia l’emergenza idrica nella zona nord della città.

“Manca anche per 4 giorni senza mai ritornare, siamo stanchi di fare avanti e indietro per avere dell’acqua e stanchi di non poter nemmeno fare una doccia decente. In altre parti di Reggio l’acqua ci sta sempre, è disumano non potersi nemmeno lavare il viso o fare una lavatrice per avere vestiti puliti. Siamo costretti ad andare a farci la doccia al mare senza un minimo di privacy, il nostro complesso inoltre conta disabili e bambini molto piccoli. La Sorical ogni volta che chiamiamo (il che è avvenuto più volte) non ci sa dare risposte solo prese in giro, vorrei veder loro andare a lavorare con 40 gradi all’ombra senza una doccia decente fatta. Ci sanno solo proporre autobotti senza sistemare il problema. Capisco anzi capiamo il problema idrico, ma l’acqua deve essere data a tutti non solo a pochi e sempre. Spero che questa segnalazione arrivi a qualcuno e si faccia qualcosa”.