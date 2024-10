Estate 2019 a Reggio Calabria: nuove aree pedonali e zone a traffico limitato

Nuove aree pedonali e zone a traffico limitato in città in via sperimentale per fasce orarie a partire dal 5 luglio e fino al 15 settembre 2019.

Introdotte al centro come in periferia nei giorni scorsi dalla Giunta comunale consentiranno di poter godere di spazi pubblici liberati dal traffico e dalle auto, di poter ampliare l’offerta di spazi per attività di ristorazione e accoglienza e di accogliere attività culturali, musicali e di spettacolo.

QUANDO

Il provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale prevede l’istituzione di una Z.T.L (zona a traffico limitato) dal 5 luglio fino al 15 settembre 2019, dalle 19.00 alle ore 2.00.

Z.T.L.

Le aree interessate dall’ordinanza sono:

Corso Matteotti (nel tratto compreso tra Largo Colombo e via Vollaro)

Via T. Campanella ( nel tratto compreso tra il Duomo e la via S. Furnari)

Via D. Tripepi ( nel tratto compreso tra la via Giulia e la via Osanna)

Via degli Arconti ( nel tratto compreso tra via XXI Agosto e via Lemos)

Via Bruno Buozzi ( nel tratto compreso tra via Roma e via F. Cananzi)

Via Guido Miggiano (nel tratto compreso tra via M Hack e via F. Giusti)

Via Spanò Bolani

Via 2 settembre ( nel tratto compreso tra via Aschenez e via del Torrione)

Via Domenico Mannino (nel tratto compreso tra viale Amendola e via D. Tripepi)

e inoltre sul Lungomare Paolo Consolato Latella di Pellaro.

AREE PEDONALI

Istituite aree pedonali in Via dei Pritanei (nel tratto compreso tra via Cavour e via T.Gulli), in Via 2 settembre (nel tratto compreso tra via Aschenez e via Torrione) e nelle Traverse della via Nazionale di Pellaro (via Giorgio Azzarà, Via Filippo Dattla, Via Alfonso Gatto).