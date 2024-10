Reggio, la variazione dei prezzi al consumo nel mese di gennaio

Nel mese di gennaio l’Indice dei Prezzi al Consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) della città di Reggio Calabria, registra una variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente pari a +0,3%. La variazione congiunturale, ossia rispetto al mese precedente, è pari a +0,3%.

A livello congiunturale, le divisioni di spesa con significative variazioni in aumento sono: “Bevande alcoliche e tabacchi” (+1,3%); “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+0,7%); “Altri beni e servizi” (+0,6%); “Mobili, articoli e servizi per la casa” (+0,3%); “Trasporti” (+0,3%). Si rilevano variazioni di segno negativo su: “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-0,6%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (-0,4%). Rimangono invariate le divisioni: “Abbigliamento e calzature”; “Servizi sanitari e spese per la salute”; “Comunicazioni”; “Istruzione”; “Servizi ricettivi e di ristorazione”. Su base annua, le divisioni di spesa con significative variazioni in aumento sono: “Bevande alcoliche e tabacchi” (+3%); “Trasporti” (+2,6%); “Altri beni e servizi” (+1,5%); “Abbigliamento e calzature” (+0.7%);”Servizi ricettivi e di ristorazione” (+0,6%); “Servizi sanitari e spese per la salute” (+0,5%); “Mobili, articoli e servizi per la casa” (+0,1%).

Si rilevano variazioni di segno negativo su: “Comunicazioni” (-5,7%); “Istruzione” (-3,3%); “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-1,8%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (-1,3%); “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”(-0,6%).