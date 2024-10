Plastic Free e Lega Navale Italiana insieme per l’ambiente: firmato il Protocollo di intesa

È stato firmato ieri sera, martedì 13 febbraio, presso la sede della Lega Navale Italiana, sezione di Reggio Calabria, il Protocollo di intesa fra l’associazione nazionale Plastic Free ODV Onlus e La sezione di Reggio Calabria della Lega Navale Italiana.

L’obiettivo: realizzare azioni congiunte tese a favorire la crescita e la diffusione della cultura del mare, del suo ambiente e della navigazione a vela nel rispetto della natura e degli esseri viventi attraverso l’organizzazione di attività, eventi e manifestazioni volte a divulgare il valore culturale, sportivo, educativo e sociale della navigazione a vela esaltando lo spirito di aggregazione, solidarietà e condivisione.

Alla firma del Protocollo erano presenti per Plastic Free: la vice referente per la regione Calabria, Serena Pensabene, e la referente per il comune di Reggio Calabria, Ludovica Monteleone; per la Lega Navale Italiana: il Presidente Antonino Nicolò, il Delegato Regionale della Lega Navale Italiana, Sandro Dattilo, e il Consigliere della Lega Navale Italiana e Delegato Sport, Antonio Leuzzi.

Afferma Serena Pensabene, vice referente Plastic Free per la regione Calabria:

“Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con la Lega Navale nella nostra città. Siamo certi che lavorare insieme ci aiuterà a diffondere in modo ancora più efficace una cultura vicina al mare, alle sue risorse, alla sua conoscenza e al rispetto del suo ecosistema”.

Dichiara a termine dell’evento Antonino Nicolò, Presidente della sezione reggina della Lega Navale Italiana: