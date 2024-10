Reggio, al playground del Tempietto una nuova targa per il seggiolino di Gebbia

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore appassionato di pallacanestro che ha notato una piacevole novità nella nuova area del Tempietto di Reggio Calabria.

“L’amministrazione comunale in attesa che la targa fosse pronta per essere successivamente posta nel seggiolino, aveva attaccato un foglio di carta provvisorio. Il momento tanto atteso è arrivato, ieri per la prima volta è stata vista la nuova targa definitiva già posta nel seggiolino. Si ringrazia l’amministrazione e terzi soggetti per l’impegno e il lavoro svolto”.