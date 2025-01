“Finanziaria inaccettabile”: UIL Scuola Reggio Calabria protesta

Il Segretario Territoriale Luca Scrivano con tutto il Direttivo della UIL SCUOLA RUA di Reggio Calabria definiscono inaccettabile la Legge di Bilancio. Docenti e ATA della Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno bisogno di stabilità e stipendi adeguati, e le scelte del Governo avranno una pessima ricaduta, specialmente sui lavoratori della scuola del sud.

Siamo alle porte delle elezioni RSU il 14/15/16 aprile 2025, siamo ancora più convinti della non firma del CCNL 19/21: la partecipazione alla contrattazione integrativa d’Istituto è inadeguata per i lavoratori. Ancora oggi molte scuole non hanno ultimato le negoziazioni e quasi tutti i lavoratori del mondo della scuola reggina non hanno idea di quale sarà effettivamente la loro retribuzione accessoria, ma portano avanti con orgoglio e sacrificio le attività scolastiche.

Formazione RSU e incontro con i vertici Uilscuola

Puntiamo sulla presa di coscienza. Il 17 gennaio, presso il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria, avvieremo una serie di attività formative alla presenza del Segretario Nazionale Uilscuola Paolo Pizzo e del Segretario Regionale Calabria Uilscuola Andrea Codispoti. L’obiettivo è sensibilizzare i lavoratori delle scuole della Città Metropolitana di Reggio Calabria per scommettere su una consapevolezza dei diritti e dei doveri del personale scolastico, avviando finalmente una vera democratizzazione lavorativa.