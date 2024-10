Cooperativa Libero Nocera, al via i nuovi corsi Assistente nella comunicazione LIS e Braille

La Cooperativa Sociale “Libero Nocera”, organizza il corso per il rilascio della qualifica di “Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità – Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille”. Il corso ha una durata di 600 ore articolate in 350 ore di formazione in aula (300 ore di formazione teorica + 50 ore di laboratorio) e 250 ore di formazione on the job (100 ore di attività pratica + 150 ore di stage) ed è autorizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con Determinazione n. 1686/2019 del 21/06/2019.

L’Assistente specialistico nella comunicazione LIS e Braille, figura professionale prevista dalla legge 104 del 05/02/1992, è un operatore socio-educativo con funzione di mediatore e facilitatore della comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione e della relazione tra lo studente con sensibilità sensoriale, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici.

Il Corso di formazione è destinato a max n. 17 corsisti, che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La partecipazione al corso è a pagamento, per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica, aperta lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00, martedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il costo per la partecipazione è di € 1.150,00 (eventualmente rateizzabili)

Al termine del corso, gli allievi che avranno frequentato almeno il 70 % del monte ore corsuale e che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un Attestato di Qualifica, valido ai sensi e per gli effetti della Legge 845/78 e dell’art. 40 L.R. 18/85.

Segreteria didattica:

Coop. Soc. “Libero Nocera”

Via Modena n.14

89133 Reggio Calabria

Tel. 0965.622926

direzione@liberonocera.it www.liberonocera.it