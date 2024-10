A Reggio l’evento ‘Europa e migranti: il doveroso dialogo’

Il prossimo lunedì 30 luglio, alle ore 20,45 nell’ambito delle serate del Cortile degli Ottimati (accesso da Via Cimino) si terrà l’incontro “Europa e migranti: il doveroso dialogo. Dai muri alla costruzione di politiche di integrazione”.

L’incontro, che è organizzato dal Laboratorio politico Patto Civico, Reggionontace, Libera e l’Istituto Superiore di Formazione Politico Sociale Mons. Lanza, vuole offrire un’occasione di confronto su una delle tematiche di più stretta attualità per conoscere, approfondire e crescere insieme nel dialogo.

Saranno presenti per portarci la loro esperienza i coniugi Antonio e Nicoletta Calò, che vivono ed insegnano in Veneto, hanno quattro figli ed hanno accolto in affido sei giovani immigrati.

Il prof. Calò, docente di storia e filosofia presso il Liceo Canova di Treviso, nell’anno 2015 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Mattarella dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito e di recente ha proposto un progetto di accoglienza diffusa ed integrazione al Parlamento Europeo che lo ha nominato, per il 2018, “Cittadino europeo dell’anno” per aver contribuito alla cooperazione europea ed alla promozione di valori comuni.