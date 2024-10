Regione Calabria, Capitan Ultimo (Assessore all’Ambiente): ‘Servire il popolo calabrese è un privilegio’ – VIDEO

Un vero e proprio colpo di scena, quello messo in atto dal presidente della Regione Calabria alla Camera dei Deputati.

Poco fa il neo Governatore della Calabria ha presentato il nuovo assessore all’ambiente della Cittadella.

“Ringrazio il presidente perchè mi dà il privilegio di poter servire il popolo calabrese – esordisce De Caprio – Lo farò con tutta la forza e tutto l’amore che ho nel cuore. Sono emozionato, è’ un incarico di forte responsabilità – spiega De Caprio di fronte alla stampa presente alla Camera dei Deputati – I temi sono tanti e li concorderemo con la squadra e col presidente. Il concetto fondamentale è l’autodeterminazione delle comunità e garantire che questa si sviluppi senza interferenze o manipolazioni mafiose. E’ un incarico – ha proseguito – di grande responsabilità da attuare con un gioco di squadra. E’ una delle sfide più belle che voglio affrontare. Sono contro il concetto di dominio – ha concluso – che non mi appartiene e non è accettabile in una società matura e in una democrazia”.