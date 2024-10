Anche a Villa San Giovanni riaprono i parchi per bambini – FOTO

“Dopo un lungo periodo di chiusura dovuto all’emergenza CODIV-19, dal 6 maggio – dichiara il Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi – il Parco Robinson e il Parco Aragona sono stati finalmente riaperti per accogliere i bambini. Il rischio di nuovi contagi non è passato pertanto si raccomanda a tutti, grandi e piccini, la massima prudenza e il rispetto di poche regole che, se seguite con attenzione, ci aiuteranno a superare presto questa fase di transizione per un ritorno alla normalità.

Al fine di fornire un supporto a coloro che fruiranno dei parchi cittadini, dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19 sarà presente un custode che, per i primi giorni, sarà da aiuto affinchè tutto possa svolgersi per il meglio”.