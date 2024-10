Riapre il Chiosco di Piale ‘Stato Mentale’

Saranno i Faber Quartet a inaugurare la riapertura del “Chiosco di Piale. Stato Mentale”.

Domenica 23 giugno, a partire dalle ore 22, la cover band di De Andrè accompagnerà l’inizio della stagione estiva del chiosco situato sulle colline dell’omonima frazione di Villa San Giovanni.

Definirlo un semplice chiosco potrebbe risultare riduttivo, perché – in realtà – “lo Stato Mentale”, è davvero molto di più. Nato nel 2014 per volontà di sei soci – la cui gestione è rimasta in mano a Giuseppe Idone e Antonio Princi -, nel corso degli anni ha subìto una trasformazione tale da diventare una vera e propria attrattiva estiva che chiama gente da ogni parte della provincia di Reggio.

Ogni estate, appuntamenti fissi sono le serate dedicate ai concerti dal vivo e al teatro, ma anche ai balli di gruppo e al karaoke ospitati nella piazza centrale su cui domina la Chiesa.

Suggestivo e accogliente, il borgo di Piale trova così la sua occasione per dar vita ai propri vicoli che si affacciano sul panoramico Stretto di Messina.

Per info sulla serata di domenica, qui potete trovare il link dell’evento:

https://www.facebook.com/events/2080874682041791/