Rieti-Reggina: la desolazione dello stadio Scopigno totalmente vuoto (Foto)

Pomeriggio anomalo per gli amaranto, ma più in generale per il calcio

Alle 15 in campo per una gara che resterà negli annali del calcio di serie C, pur non essendo, purtroppo, il primo caso. Oltre al confronto tra il Cuneo ed il Piacenza della passata stagione infatti, sempre nel corso dello scorso campionato con la Reggina protagonista indiretta, la sfida a Matera contro la Berretti della compagine locale.

Oltre al danno anche la beffa di un incontro che si giocherà a porte chiuse per l’indisponibilità degli steward, problematica legata sempre agli aspetti economici che rischiano di portare il club reatino alla scomparsa.