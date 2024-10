‘Schiaffo’ alla Fenice Amaranto, Tripodi del Bocale rifiuta il trasferimento

Bocale Calcio Admo esprime grande soddisfazione per quanto emerso nella giornata odierna. Professionalità e lealtà sportiva quella che contraddistingue i nostri calciatori e tesserati.

Nelle ultime ore la notizia del contatto della neo-società La Fenice Amaranto e il nostro Nunzio Tripodi è stata riportata da diverse testate giornalistiche. Ritornato quest’anno in casacca biancorossa, Nunzio Tripodi ha rifiutato la proposta fatta dal club, affermando quanto segue: “Stamattina ho ricevuto una telefonata della Fenice Amaranto, non ho pensato nemmeno per un attimo di accettare. A Bocale mi sento a casa e uno quando sta bene non deve pensare alla categoria”.

Attaccamento alla maglia e alla realtà biancorossa che ha ricevuto il plauso di tutta la famiglia del Bocale Calcio ADMO, in particolare da parte del vice-presidente Francesco Scaramozzino, il quale tiene a ringraziare pubblicamente il calciatore:

“Annunziato Tripodi ha tutta la mia stima. L’avrebbe avuta anche se avesse deciso diversamente in quanto ha mostrato trasparenza e correttezza: due virtù difficili da trovare oggi in un ragazzo”.

Il Bocale Calcio Admo ci tiene a sottolineare come la disponibilità del club nei confronti della neo società appena iscritta in Serie D sia totale, ma sarebbe opportuno che le trattive venissero aperte con la dirigenza ben esperta del Bocale Admo e non con i calciatori in prima persona. A tal proposito, il presidente Filippo Cogliandro ha esternato la propria delusione per quanto accaduto: