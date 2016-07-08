Risparmiare sull’assicurazione scooter: tutti i consigli

L’estate è oramai arrivata e lo scooter torna ad essere un mezzo di trasporto indispensabile per muoversi nel congestionato traffico cittadino e per poter finalmente godere delle piacevoli temperature della bella stagione. Eppure lo scooter rappresenta anche una voce di costo notevole: non solo per la benzina, ma anche e soprattutto per via del prezzo dell’assicurazione. Vediamo dunque alcuni consigli per risparmiare sull’assicurazione dello scooter.

Valutare la stipula di un’assicurazione online

Il costo delle polizze assicurative RC per questo particolare tipo di veicolo è in assoluto fra le più dispendiose in Italia. Trattandosi infatti di un mezzo di trasporto maggiormente soggetto ad incidenti, anche per via della dinamica di guida, molte compagnie tendono ad alzare i prezzi e spesso le persone non si rendono conto dell’esistenza di alternative: ad esempio, sul web è possibile trovare portali che permettono di comparare i preventivi delle polizze assicurative, così da poter scegliere la compagnia assicurativa più conveniente e meno costosa.

Stipulare un’assicurazione scooter a tempo

Le assicurazioni temporanee sono tipologie di contratto pensate appositamente per chi ama utilizzare lo scooter d’estate, parcheggiandolo poi in garage quando il tempo tornerà ad essere inclemente. Per questo motivo, perché spendere per un’assicurazione annua quando si utilizzerà il motorino solo per 3-4 mesi? Grazie all’assicurazione temporanea per scooter, che potrete anche in questo caso reperire su Internet, potrete stipulare un contratto assicurativo coprendo solo un determinato periodo temporale.

Approfittare della classe di merito familiare

Grazie al Decreto Bersani, avrete la possibilità di stipulare un’assicurazione RC per scooter prendendo la classe di merito migliore appartenente ai vostri familiari: in questo modo, soprattutto nel caso doveste scegliere una classe di merito agevolata, potrete usufruire di un risparmio enorme sui costi del contratto assicurativo stipulato per il motorino. In molti non sono a conoscenza di questa soluzione, ed è davvero un peccato considerando i vantaggi che essa comporta.

Applicare le franchigie ai danni causati

Le polizze RC per scooter danno anche l’occasione di intervenire personalmente su una parte dei danni causati in caso di incidente, pagando una franchigia e sollevando l’assicurazione da una frazione della spesa. In questo modo potrete limitare di molto il premio della vostra assicurazione, risparmiando un bel po’ di soldi in virtù dello sconto garantito dalla compagnia assicurativa.

Valutare un cambio di compagnia

Quando la vostra polizza scade o sta per scadere, valutate sempre la possibilità di cambiare compagnia assicurativa, rivolgendovi ad una meno costosa. Vi accorgerete che ogni anno diverse compagnie offrono costi molto concorrenziali, promuovendo anche delle particolari offerte periodiche. Inoltre, sappiate che per cambiare compagnia non dovrete dare nemmeno una disdetta, a meno che non sia prevista dal contratto.