Comunali Reggio: ritiro tessera all’ufficio elettorale

Aperte le urne tanti hanno notato la mancanza della loro tessera elettorale. Alcuni cittadini l’hanno smarrita, altri ancora, invece, hanno finito lo spazio a disposizione. Cosa fare? Semplice, per ottenere la vostra nuova tessera elettorale è necessario recarsi all’Ufficio elettorale del Comune di Reggio Calabria situato in via Domenico Romeo.

Non lasciate scoraggiarvi dalla fila che, inizialmente, potrebbe apparire interminabile. L’attesa dura solamente pochi minuti grazie alla presenza di 5 diversi sportelli che, in pochi minuti, risolveranno il vostro problema permettendovi di partecipare al voto del 20 e 21 settembre.