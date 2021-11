Calabria, nuova riunione di Giunta. Le novità di Occhiuto su assestamento e assunzioni

Il Presidente della Regione Calabria ha scelto un video postato sui social per annunciare la nuova riunione di Giunta in programma per lunedì 22 novembre 2021.

"Oggi è sabato quindi posso lavorare e studiare più tranquillamente e preparare i documenti per la Giunta di lunedì. Una riunione in cui approveremo l'assestamento tecnico, un documento necessario per prepararsi ad approvare il bilancio di previsione, per non fare andare in esercizio provvisorio la Regione.

Se mi riesce approverò anche un protocollo con il Ministero della Pubblica Amministrazione per fare in modo che le procedure di selezione per assumere le persone necessarie all'apparato burocratico della Regione, siano espletate non dagli uffici regionali, ma dal Ministero guardando più al merito che ai rapporti, come spesso è avvenuto in Calabria".