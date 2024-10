Rolando Bianchi: ‘Reggio nel cuore, stavo per accettare, ma in C solo per vincere’

Taibi ne parla come il suo rammarico più grande. Quel colpo che avrebbe voluto regalare ai tifosi della Reggina in apertura di campagna acquisti e quella speranza di poterci riprovare in chiusura. Alla fine nulla si è fatto e dopo qualche mese, di quella chiacchierata, ne ha parlato proprio il diretto interessato a TMW:

“Con Taibi avevo avuto uno splendido colloquio. Per me la Reggina significa tanto. Ma non ho voluto scendere di categoria. Se scendo di categoria voglio giocare per vincere. Non ho visto quell’idea e quindi ho avuto qualche titubanza. A Reggio nel mio periodo abbiamo fatto una delle imprese più belle degli ultimi trent’anni. Non ho voluto buttare via quanto di buono fatto. Reggio ce l’ho nel cuore. Tanti tifosi mi hanno scritto dei messaggi, avevo pensato di accettare poi ho ragionato e riflettuto e quindi ho scelto, a malincuore, di non andare. La Reggina vorrei vederla in altri palcoscenici”..