Rosi Perrone presenta ReggioCresce: 'La città ha bisogno di una visione'

In vista delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, Rosi Perrone, ex sindacalista della Cisl Reggio Calabria, ha presentato il movimento “ReggioCresce“. Questo nuovo progetto politico e sociale si propone come strumento di cittadinanza attiva e partecipazione, con l’obiettivo di dare un contributo significativo al territorio.

Rosi Perrone presenta ReggioCresce

Durante un’intervista rilasciata a CityNow, nel giorno della presentazione alla città, Perrone ha spiegato le motivazioni che l’hanno condotta a creare il movimento e gli obiettivi che perseguirà:

“Nasce questa associazione sociopolitica ed uno strumento di cittadinanza attiva, partecipazione per fare proposte, analisi e riuscire a dare un contributo a questo territorio che ha necessità, secondo il nostro punto di vista, di riuscire a portare le istanze dei cittadini,” ha dichiarato.

Il movimento si impegna a creare relazioni e confronti diretti con le istituzioni, al fine di risolvere le problematiche che affliggono la città. L’Associazione è aperta a tutti, promuovendo la partecipazione attiva di ogni cittadino desideroso di contribuire al miglioramento della comunità.

Una visione per il tuturo

Secondo Perrone, per amministrare efficacemente la città è necessaria una visione chiara e lungimirante. Nonostante l’arrivo di numerosi fondi comunitari, molti cittadini non percepiscono un cambiamento significativo.

“Tante piccole novità ci sono state, ma come mai ad esempio i fondi comunitari non sono stati percepiti come un cambiamento dai cittadini? Eppure vi sono diverse realtà che, data l’ottima progettazione, ne sono stati aggiudicatarie,” ha sottolineato Perrone.

ReggioCresce invita quindi tutti i cittadini a unirsi e collaborare per realizzare progetti concreti che possano realmente migliorare la qualità della vita a Reggio Calabria. Il movimento mira a remare verso una visione comune, lavorando insieme per il bene della città.

In conclusione, con la leadership di Rosi Perrone, ReggioCresce si pone come un’importante novità nel panorama politico di Reggio Calabria, offrendo una piattaforma inclusiva e partecipativa per affrontare le sfide della città e costruire un futuro migliore per tutti.