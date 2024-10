Regione, si presenta la nuova giunta. La reggina Caracciolo: “Al servizio dei calabresi”

"Ringrazio il coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro per aver proposto questa scelta", le parole dell'ormai ex Prefetto vicario

Prima riunione della nuova giunta regionale, ridisegnata nei giorni scorsi dal presidente Roberto Occhiuto. Per Filippo Pietropaolo, di Fdi, è stato il debutto come vice presidente, mentre per le assessore Caterina Capponi e Maria Stefania Caracciolo, è stato il debutto assoluto.

“Il riconoscimento ricevuto – ha detto Pietropaolo prima della seduta – è significativo sia dal punto di vista personale che politico come esponente di Fratelli d’Italia.

Il partito sta guadagnando maggiore presenza e importanza nella giunta regionale. Devo ringraziare il presidente Occhiuto per aver voluto dare maggior forza e peso al nostro partito, non solo per i buoni risultati ottenuti nelle recenti elezioni europee, ma anche per l’affidabilità e la coerenza dimostrate negli anni.

Abbiamo sempre assecondato e seguito con determinazione la linea del presidente nella gestione del governo regionale. Le due deleghe aggiuntive e la vicepresidenza sono un segnale significativo per Fdi in Calabria. Sono grato al presidente per questo attestato di stima nei miei confronti e spero di poter ricambiare nel miglior modo possibile.

Mi impegnerò al massimo, collaborando con il presidente per tutte le iniziative che intenderà portare avanti. In passato, mi ha già coinvolto diverse volte per rappresentarlo in varie occasioni, sviluppando una solida collaborazione. Spero di poter continuare a fare del mio meglio per il bene della nostra regione”.

Caterina Capponi, che ha le deleghe alle politiche sociali, alla cultura, allo sport e politiche giovanili, alle infrastrutture sportive, e alle pari opportunità, è dirigente della Lega, dove è entrata nel 2017.

“Provenendo dal mondo della scuola – ha detto – ho potuto dare un significativo contributo in questo settore, rendendo questa esperienza particolarmente gratificante. Ora, mi trovo alla mia prima riunione di giunta del mandato del presidente Occhiuto, pronta a occuparmi delle mie nuove deleghe”. “Il mondo della cultura – ha aggiunto – mi affascina particolarmente, dato il mio percorso come docente, scrittrice e appassionata di tematiche storiche e culturali. Tuttavia, la mia priorità saranno le politiche sociali, essenziali per la Calabria. La riforma del welfare, partita nel 2000 con la legge regionale 503 del 2019, ha aperto molte opportunità. Nei sette mesi trascorsi dall’entrata in vigore di questa legge, abbiamo potuto osservare i primi risultati, ma ci sono ancora molte sfide da affrontare. I finanziamenti e le risorse sono significativi, ma è fondamentale comprendere le esigenze del territorio, specialmente per le popolazioni fragili e vulnerabili. Un’altra priorità del mio mandato è l’istituto dell’affido, fondamentale per affrontare le problematiche dei minori. Anche se l’affido è un istituto ben riconosciuto, rappresenta sempre un trauma per un minore, motivo per cui preferiamo gli affidi intra-familiari a quelli extra-familiari. Adeguiamo le nostre leggi e servizi alle linee di indirizzo nazionali per garantire che le politiche sociali siano efficaci e rispondano ai bisogni della comunità”. In merito all’autonomia differenziata, Capponi ha sostenuto che “è un’opportunità per la Calabria, ma deve essere rivista. È essenziale dare più funzioni e responsabilità alle regioni e ai sindaci, che sono i primi a conoscere le esigenze del territorio. Il governo dovrà misurarsi con i Lep e sono fiduciosa che il presidente Occhiuto lavorerà per il beneficio dei calabresi, come ha sempre dimostrato di voler fare”.

Maria Stefania Caracciolo, assessora ai Lavori pubblici e all’istruzione, ha svolto una carriera prefettizia arrivando ad essere la vicaria della prefetta di Reggio Calabria.

“Ringrazio il presidente Occhiuto – ha detto – per il delicato incarico che ha inteso affidarmi e che onorerò con lo stesso senso di responsabilità e con lo stessa dedizione con la quale ho lavorato nello Stato per 36 anni. Ringrazio anche il coordinatore regionale di Forza Italia per aver proposto questa scelta e sicuramente assicuro in questa mia nuova veste tutto l’impegno possibile con le modalità che ho portato avanti nella mia attività lavorativa anche nei vari comuni amministrati – otto in Calabria – e questo modus operandi lo porterò anche in questa mia nuova veste, ponendomi quali attenta interlocutrice delle istanze del territorio al servizio dell’intera comunità calabrese”.

L’assessore Giovanni Calabrese, infine, nella nuova giunta, avrà due deleghe in più, ambiente e turismo.