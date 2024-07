Zes, Irto (Pd): "Bugie e silenzi senza vergogna"

La Zes unica è un fallimento, ma la cosa più grave è la bugia clamorosa del governo sul credito d’imposta e il silenzio complice del presidente della Regione Calabria, che già avevamo intuito in una una nostra interrogazione parlamentare del 12 marzo scorso.

Nelle ultime ore è uscito un decreto dell’Agenzia delle Entrate che ha fissato la percentuale del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica.

E qui siamo al Carnevale, perché in Calabria la percentuale per le piccole imprese, che era del 60 per cento, si tramuta nel 10,60 per cento. Invece, per le medie imprese, il credito d’imposta del 50 sull’investimento agevolabile cala addirittura all’8,83 per cento. Infine, per le grandi imprese il credito d’imposta doveva essere del 40 per cento sull’investimento agevolabile e ora passa, udite udite, al 7,07 per cento.

Vergognatevi per questa Zes, che si è rivelata una pura manovra di potere e l’ennesimo colpo basso del centrodestra contro il Sud.