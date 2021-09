Royal Dance Calabria alle selezioni di "Ballando con le stelle"

"Siamo già orgogliosi dei nostri ragazzi che continuano a portare in alto il nome della Royal Dance Calabria e del territorio Campese"

Si sono concluse le ultime selezioni prima dell’inizio del programma “Ballando con Le Stelle” presentato e diretto da Milly Carlucci. A prenderne parte ci sono stati gli atleti della Royal Dance Calabria, i quali superando le prime selezioni online, hanno avuto l’onore di esibirsi davanti ad una giuria come Carolyn Smith e Milly Carlucci, con la presenza dei ballerini professionisti Samuel Peron e Anastasia Kuzmina.

Il direttore Francesco Cotroneo afferma: “Sicuramente è già un successo essere arrivati all’ultimo step per queste selezioni, ma comunque rimaniamo speranzosi per il passaggio successivo. Siamo già orgogliosi dei nostri ragazzi che continuano a portare in alto il nome della Royal Dance Calabria e del territorio Campese.”

Gli atleti: Matteo Amodeo, Giorgia Repaci, Serena Esiliato, Domenico Corsaro, Veronica Laganà e Serena Esiliato.

I maestri: Francesco Cotroneo e Davide Calarco.