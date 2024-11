Salice Occhiali propone le nuove maschere da sci per la stagione invernale 2014

di Daniela Bonanno Conti – Con la stagione invernale alle porte e la prima neve, Salice Occhiali, azienda che da oltre 95 anni porta alto il Made in Italy nel settore dell’occhialeria per lo sport, propone le sue imperdibili maschere femminili da sci dai toni vivaci e al contempo stesso eleganti che ci permettono di proteggerci dai raggi solari e di distinguerci sulle piste da sci. Tre sono le proposte del brand per questa stagione invernale 2014/2015: la maschera 804, la maschera 619 e infine la maschera 609.La 804 di Salice Occhiali è una maschera che coniuga stile e tecnologia. Ideale per chi non rinuncia alla propria femminilità nemmeno sulle piste da sci, è particolarmente indicata per i visi minuti. La maschera è presente nelle più svariate tonalità di colore, al prezzo di € 79. La nuova maschera 619 di Salice, invece, è pensata per il freestyle e lo snowboard, caratterizzata da un design originale e futuristico. Diverse le varianti colore proposte dal brand. Si parte dai colori classici come il nero o il blu, per arrivare a colori vitaminici e accesi come l’arancio e il giallo fluò, per chi vuole spiccare per stile e personalità. Il prezzo consigliato al pubblico è di € 98 .La maschera 609 di Salice è anch’esso un modello ideale per tutte le amanti del freestyle e dello snowboard, ed è caratterizzata dal morbido appoggio facciale in velluto e dallo strap a doppia regolazione. Troviamo il modello in diverse tonalità di colore che spaziano dai toni più classici a quelli più decisi, per donne che sanno osare anche sulla neve. Il prezzo consigliato al pubblico è di euro € 88.Salice è un marchio che ha fatto dell’italianità un elemento distintivo, non solo riportando i colori della nostra bandiera sui prodotti, rendendoli estremamente distinguibili e riconoscibili negli anni, ma mantenendo caparbiamente tutta la produzione in Italia. “Vedi Italiano” è il claim del brand. Per ulteriori informazioni: www.saliceocchiali.itwebsite