‘Tutti con le mascherine’, un Comune della Calabria adotta il metodo Lombardia

Così come accaduto in Lombardia, il sindaco di un Comune calabrese ha disposto l’obbligo di indossare le mascherine (o una qualsiasi protezione) per uscire di casa. Si tratta di Domenico Giampà e di San Pietro a Maida, piccolo Comune in provincia di Catanzaro.

Con ordinanza n. 23 del 06.04.2020 il primo cittadino ha regolamentato l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.