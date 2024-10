San Roberto – Torna l’escursione lungo il “Passo del Falco”

È diventata ormai una tradizione, una bellissima consuetudine: domenica 20 maggio, dopo il grande successo delle passate edizioni, torna l’escursione, promossa dalla Amministrazione Comunale di San Roberto, lungo il percorso naturalistico “Passo del Falco”,

Un evento conosciuto ormai in tutta la provincia, per il quale lo scorso anno si mobilitarono diversi gruppi organizzati, e che in questo periodo dell’anno permette ad appassionati e curiosi di osservare il Falco pecchiaiolo in volo all’interno del variegato ecosistema aspromontano.

Punto di ritrovo sarà la piazza principale del borgo, davanti al Palazzo Comunale, da dove i partecipanti si avvieranno per raggiungere, dopo circa 20 km e in un tempo approssimativo di 4 ore, la meravigliosa cima del percorso.

Qui, in una distesa in mezzo al verde, sarà possibile godere di un panorama favoloso che abbraccia le coste calabresi, lo Stretto di Messina, la Sicilia con il vulcano Etna in primo piano, fino a raggiungere le isole Eolie sullo sfondo.

Un quadro naturale mozzafiato che entusiasma ed emoziona, che cancella le fatiche della camminata lungo i costoni di montagna, i sentieri e i passaggi dentro i boschi di conifere che gli avi utilizzavano per raggiungere i terreni agricoli, e che oggi hanno una vita nuova in chiave naturalistica e turistica.

Appuntamento al 20 maggio, dunque, alle ore 8.30!