Assistenti educativi, Uiltemp e Cislfp: ‘Riaperto il tavolo: fondi da Metrocity per garantire il servizio’

Questo è quanto dichiarano in una nota Stefano Princi e Vincenzo Sera.

“A detto tavolo di confronto, per la Città Metropolitana erano presenti il Vicesindaco, il Consigliere delegato all’istruzione, il Direttore e Segretario Generale dell’Ente, il dirigente del settore e il responsabile del servizio Istruzione. Fin dal mese di gennaio – continuano Princi e Sera- abbiamo chiesto una soluzione concreta alla problematica e, solo oggi , il Vicesindaco e il Consigliere delegato all’istruzione, hanno, finalmente, assunto l’impegno di intervenire con fondi propri di bilancio, qualora, dalla rendicontazione (non ancora effettuata) da parte degli Istituti Scolastici, emerga la necessità di integrazione. L’impegno assunto dalla Città Metropolitana garantisce i “lavoratori” e l’inclusione didattica dei ragazzi

all’interno delle scuole, cosi come previsto dal PEI, perciò non possiamo che essere soddisfatti per il

risultato ottenuto. Uiltemp e CislFp, nelle persone dei propri dirigenti, hanno, inoltre, effettuato un significativo passo in avanti per questa categoria di lavoratori atipici, assunti con contratto occasionale privo di qualsiasivoglia forma di tutela”.