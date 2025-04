Il Tar respinge il ricorso della Ternana. Per i rossoverdi è quasi finita

Ci sperava la squadra di Liverani, anche pensando allo scontro diretto in programma l'ultima giornata

Sarebbe stata comunque una impresa complicata, adesso diventa impossibile. La Ternana, distante otto punti dalla vetta comandata da una Virtus Entella straripante, ha perso l’ennesimo ricorso, questa volta al Tar del Lazio riguardo la penalizzazione di due punti in classifica e così abbandona quasi totalmente quella minima speranza di avvicinamento. Ci speravano le fere anche in virtù dello scontro diretto in programma l’ultima di campionato.