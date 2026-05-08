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Comunali, lista ‘Ogni giorno Reggio’: respinto anche il ricorso al Consiglio di Stato

Dopo il no del Tar, arriva l’ultimo stop dei giudici amministrativi. Resta confermata l’esclusione della lista a sostegno del candidato di cdx

08 Maggio 2026 - 06:00 | di Redazione

palazzo san giorgio

Arriva l’ultimo stop per la lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”. Anche il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato contro l’esclusione dalla competizione elettorale per le prossime comunali di Reggio Calabria.

La decisione conferma, di fatto, quanto già stabilito dal Tar di Reggio Calabria, che nei giorni scorsi aveva respinto il ricorso contro la ricusazione della lista adottata dalla commissione elettorale.

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La lista, riconducibile all’area politica di Domenico Giannetta, resta quindi fuori dalla partita elettorale. Il Consiglio di Stato risultava investito del ricorso sulla ricusazione della lista elettorale denominata “Ogni Giorno Reggio Calabria”, presentata per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale.

Si chiude così il percorso davanti alla giustizia amministrativa. Per il centrodestra a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco resta confermato il quadro già definito dopo la decisione del Tar: undici liste in campo, e non dodici.

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