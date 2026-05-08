Fondimpresa Calabria fa tappa a Catanzaro: formazione e innovazione al centro del 2° incontro per imprese e lavoratori

Dopo Reggio Calabria, il tour “Formare per crescere e innovare. Fondimpresa per le Imprese ed i Lavoratori” arriva nel capoluogo. L’appuntamento è in programma lunedì 11 maggio nella sede di Via A. Lombardi

Dopo la prima tappa di Reggio Calabria, il tour promosso da Fondimpresa Calabria arriva a Catanzaro. Il secondo appuntamento di “Formare per crescere e innovare. Fondimpresa per le Imprese ed i Lavoratori” è in programma lunedì 11 maggio, nella sede di Via A. Lombardi.

L’iniziativa rientra nel roadshow in cinque tappe ideato da Fondimpresa Calabria, con incontri programmati in ogni provincia nel corso del 2026. L’obiettivo è chiaro: far conoscere alle imprese aderenti gli strumenti messi a disposizione di Fondimpresa per finanziare la formazione continua dei lavoratori.

A moderare l’incontro sarà Vincenzo Comi, direttore responsabile di CityNow.it.

La formazione come investimento per le imprese

Il messaggio al centro del tour è semplice: formare i propri dipendenti non deve essere visto come un costo, ma come un investimento.

In un mercato che cambia rapidamente, avere collaboratori aggiornati può fare la differenza. Un’azienda che punta sulla formazione interna migliora la qualità del lavoro, riduce gli errori, aumenta la produttività e rafforza anche il senso di appartenenza del personale.

La formazione diventa così una leva concreta per rendere le imprese più solide, competitive e capaci di affrontare le sfide dell’innovazione.

Gli obiettivi dell’iniziativa

Il ciclo di incontri promosso da Fondimpresa Calabria punta a favorire una conoscenza più ampia dei canali di finanziamento disponibili, a illustrare l’organizzazione del Fondo sul territorio regionale e a valorizzare le esperienze delle aziende calabresi che già utilizzano in modo efficace questi strumenti.

L’incontro di Catanzaro sarà anche un momento di confronto tra imprese, parti sociali, consulenti, istituzioni e attori della filiera formativa territoriale e regionale.

Al centro del dibattito, il tema delle competenze, considerate una leva strategica per la crescita e l’innovazione delle aziende calabresi.

Il programma dell’incontro

I lavori si apriranno con i saluti di benvenuto di Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria.

Seguirà l’intervento di Luigi Veraldi, vicepresidente di Fondimpresa AT Calabria.

Spazio poi alle buone pratiche formative in azienda, con gli interventi di Antonio Fera, direttore commerciale di GreenEnergy Spa, e Florindo Rubettino, CEO di Rubbettino Srl.

Il tema degli ITS Academy e dei percorsi formativi costruiti con e per le aziende sarà affrontato da Pasqualino Serra, presidente della Fondazione ITS CADMO Academy.

La tavola rotonda su imprese e lavoratori

Una parte centrale dell’incontro sarà dedicata alla tavola rotonda dal titolo “Fare sistema per sostenere Imprese e Lavoratori”.

Parteciperanno Francesco Cusimano, presidente Piccola Industria Confindustria Catanzaro, Enzo Scalese, segretario CGIL Area Vasta CZ KR VV, Giuseppe Gaetano, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro, e Rita Miscioscia, responsabile del Centro per l’Impiego di Catanzaro.

Seguirà il blocco dal titolo “Fondimpresa. Formazione crea Futuro”, con gli interventi di Aurelio Regina, presidente di Fondimpresa, ed Elvio Mauri, direttore generale di Fondimpresa.

PMI e formazione: la crescita possibile

Il confronto finale sarà dedicato al tema “PMI e Formazione. La crescita possibile”.

Interverranno Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, Gianfranco Trotta, segretario generale CGIL Calabria, Giuseppe Lavia, segretario generale CISL Calabria, e Mariaelena Senese, segretario generale UIL Calabria. Le conclusioni saranno affidate a Daniele Diano, presidente Fondimpresa AT Calabria.

Cos’è Fondimpresa

Fondimpresa, costituito da Confindustria e CGIL, CISL e UIL, è il primo Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua in Italia.

Conta 207.183 aziende iscritte e 5.144.938 lavoratori. Possono aderire al Fondo, senza alcun costo, imprese di ogni settore e dimensione.

L’obiettivo principale è rendere la formazione semplice e accessibile alle aziende e ai lavoratori.

Con il tour nei cinque capoluoghi calabresi, Fondimpresa Calabria intende rafforzare il dialogo con le imprese, diffondere la conoscenza degli strumenti disponibili e sostenere una cultura della formazione continua come motore di crescita, innovazione e competitività per il territorio.