Convocato il Consiglio regionale della Calabria: demanio, Aterp e calamità all’ordine del giorno
Il presidente Cirillo convoca una nuova seduta del cosniglio regionale. I temi all'ordine del giorno
08 Maggio 2026 - 08:22 | Comunicato stampa
Il Presidente dell’Assise legislativa calabrese, Salvatore Cirillo, ha convocato il Consiglio regionale per lunedì 11 maggio 2026 alle ore 11:00, a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria. Nel corso della seduta l’Assemblea sarà chiamata a esaminare proposte di legge, provvedimenti amministrativi e mozioni riguardanti, tra gli altri temi, il demanio marittimo, il bilancio dell’Aterp Calabria, modifiche normative regionali e iniziative collegate agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio calabrese.
Proposte di legge e provvedimenti amministrativi all’ordine del giorno
All’ordine del giorno figurano la proposta di provvedimento amministrativo n. 42/13^, di iniziativa dei consiglieri regionali D. Iriti e L. De Francesco, relativa alla modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 sugli indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, con relatore la consigliera Iriti; la proposta di provvedimento amministrativo n. 48/13^, di iniziativa della Giunta regionale, sul Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria, con relatore il consigliere Pietropaolo; la proposta di legge n. 47/13^, di iniziativa del consigliere regionale Cirillo, recante “Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017” con relatore la consigliera De Francesco; la proposta di legge n. 48/13^, sempre di iniziativa del consigliere regionale Cirillo, relativa alla modifica dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, con relatore la consigliera De Francesco.
Per chiarezza, i principali punti in esame includono:
- proposta di provvedimento amministrativo n. 42/13^ (modifica deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000)
- proposta di provvedimento amministrativo n. 48/13^ (Bilancio di previsione 2026-2028 Aterp Calabria)
- proposta di legge n. 47/13^ (“Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”)
- proposta di legge n. 48/13^ (modifica articolo 11 della l.r. 11 maggio 2007, n. 9)
Demanio marittimo e mozioni su calamità, sanità e dissesto
Saranno inoltre discusse la proposta di legge n. 53/13^, di iniziativa del consigliere regionale Giannetta, recante “Disposizioni normative in materia di demanio marittimo” con relatore il consigliere Giannetta, e la proposta di legge n. 56/13^, di iniziativa del consigliere regionale Mattiani, sulle integrazioni alla legge regionale n. 17/2005 in materia di delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo, con relatore il consigliere Mattiani.
Completano l’ordine del giorno:
- la mozione n. 29/13^ sull’attivazione degli strumenti europei e nazionali di sostegno per i territori calabresi colpiti dagli eventi calamitosi, con riferimento al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea
- la mozione n. 14/13^ sulle iniziative per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara
- la mozione n. 15/13^ sulla riprogrammazione urgente delle risorse FSC 2021-2027 per interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e contrasto al dissesto in Calabria a seguito del ciclone Harry.
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