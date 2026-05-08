Convocato il Consiglio regionale della Calabria: demanio, Aterp e calamità all’ordine del giorno

Il Presidente dell’Assise legislativa calabrese, Salvatore Cirillo, ha convocato il Consiglio regionale per lunedì 11 maggio 2026 alle ore 11:00, a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria. Nel corso della seduta l’Assemblea sarà chiamata a esaminare proposte di legge, provvedimenti amministrativi e mozioni riguardanti, tra gli altri temi, il demanio marittimo, il bilancio dell’Aterp Calabria, modifiche normative regionali e iniziative collegate agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio calabrese.

Proposte di legge e provvedimenti amministrativi all’ordine del giorno

All’ordine del giorno figurano la proposta di provvedimento amministrativo n. 42/13^, di iniziativa dei consiglieri regionali D. Iriti e L. De Francesco, relativa alla modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 sugli indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, con relatore la consigliera Iriti; la proposta di provvedimento amministrativo n. 48/13^, di iniziativa della Giunta regionale, sul Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria, con relatore il consigliere Pietropaolo; la proposta di legge n. 47/13^, di iniziativa del consigliere regionale Cirillo, recante “Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017” con relatore la consigliera De Francesco; la proposta di legge n. 48/13^, sempre di iniziativa del consigliere regionale Cirillo, relativa alla modifica dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, con relatore la consigliera De Francesco.

Per chiarezza, i principali punti in esame includono:

proposta di provvedimento amministrativo n. 42/13^ (modifica deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000)

proposta di provvedimento amministrativo n. 48/13^ (Bilancio di previsione 2026-2028 Aterp Calabria)

proposta di legge n. 47/13^ (“Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”)

proposta di legge n. 48/13^ (modifica articolo 11 della l.r. 11 maggio 2007, n. 9)

Demanio marittimo e mozioni su calamità, sanità e dissesto

Saranno inoltre discusse la proposta di legge n. 53/13^, di iniziativa del consigliere regionale Giannetta, recante “Disposizioni normative in materia di demanio marittimo” con relatore il consigliere Giannetta, e la proposta di legge n. 56/13^, di iniziativa del consigliere regionale Mattiani, sulle integrazioni alla legge regionale n. 17/2005 in materia di delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo, con relatore il consigliere Mattiani.

Completano l’ordine del giorno: