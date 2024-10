Migranti, ancora sbarchi a Reggio e Roccella: arrivati in oltre 300

Lavoro senza sosta della Guardia Costiera e di tutti gli addetti ed i volontari dediti alle operazioni di soccorso per i migranti in mare ed a terra. In Calabria l’emergenza sembra non aver fine e, nella giornata di ieri, si sono registrati gli ennesimi sbarchi a Reggio Calabria e Roccella Jonica.

Reggio Calabria

I 110 migranti arrivati a bordo della motovedetta della Guardia di Finanza sono ospitati presso la struttura di Gallico.

Sono tutti uomini, provenienti da Egitto, Siria, Pakistan, Bangladesh.

Tra di loro ci sono 17 MSNA.

Roccella Jonica

I 210 migranti arrivati l’altro ieri sono ospitati presso le strutture di Ardore, Siderno e altre province calabresi.

Provengono da Egitto, Siria e Pakistan.

Tra di loro ci sono una donna e 39 MSNA.

Le 186 persone arrivate ieri a bordo delle due motovedette della Guardia Costiera si trovano presso la struttura del porto di Roccella.

Sono tutti uomini e provengono da Pakistan, Siria, Egitto e Bangladesh.

Presenti 22 MSNA.