Scuola di Basket Viola, esordio dilagante contro Soverato

Esordio dominante per la Scuola di Basket Viola. La prima di campionato sorride al team nero-arancio che dilaga al Pianeta Viola battendo il Nuovo Basket Soverato con il risultato di 87 a 44.

Pesa tantissimo l’assenza per squalifica di Billy Fall nel team ospite. Il maxi allungo di primo quarto spiana la strada all’agevole successo per Capitan Gullì e soci. Esordio per i nuovi innesti Soldatesca, Grgurovic, per i rientranti Barrile,Scorza,Pandolfi e Viglianisi. Doppie per Pandolfi(14), Scialabba(12), Ciccarello(10) e Grgurovic.

Nel prossimo turno è già derby e gara dell’ex per Coach Polimeni: Fiorillo e soci andranno a far visita alla Vis Reggio al PalaBotteghelle.

Scuola di Basket Viola-Nuovo Basket Soverato 87-44

(26-8,21-20,14-12,26-4)

Sbv:Mandalari, Fiorillo 6,Gullì 3,Ciccarello 10, Barrile 8,Scialabba 12,Viglianisi 8,Pandolfi 14, Muià 7, Scorza 8, Grgurovic 10,Soldatesca. All Giuseppe Polimeni Ass Carlo Sant’Ambrogio

Nuovo Basket Soverato: Riccio,Molinaro 9,Lombardo 2,Calabretta,Infelise 10,Cossari 21,Tuccio,Goglia 2,SalernoTiani.All Stefano Gioffrè

Arbitri Roberto Viglianisi di Villa San Giovanni ed Alessio Mafrici di Reggio Calabria