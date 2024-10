Scuola Calcio F. Cozza, Open Day e iscrizioni al Reggio Village

E’ in piena fase organizzativa la nuova stagione per la Scuola Calcio Francesco Cozza. Staff tecnico tra conferme e qualche nuovo arrivo, progetto che prenderà il via con la settimana dedicata ai raduni.

La società, infatti, ha programmato dal 27 agosto al 31 dello stesso mese il consueto appuntamento con l’Open Day. Saranno giorni in cui verranno visionati vecchi e nuovi atleti per la programmazione della stagione prossima, sotto lo sguardo attento di Francesco Cozza e di tutti i tecnici della struttura.

L’appuntamento è fissato, quindi, per tutti i nati dal 2006 al 2013 per lunedi 27 agosto alle ore 16,30.

Ricordando che la nuova stagione partirà lunedi 3 settembre, per informazioni sui raduni e per le iscrizioni, telefonare al 368.3366247 – 333.6881159 – 328.1267645, oppure ci si può recare direttamente al centro sportivo Reggio Village tutti i pomeriggi dal lunedi al venerdi dalle ore 16 alle 19.