Scuola Calcio: appuntamento al Reggio Village con l’Asd Valanidi Calcio Giovanile

La Scuola Calcio Asd Valanidi ha alzato il sipario sull’inizio ufficiale dell’attività dallo scorso lunedi 29 agosto. Oggi dalle ore 15,00 i “Piccoli Amici” categoria riservata ai bambini nati dal 2016 fino al 2018, svolgeranno la seduta di allenamento e la società attende anche coloro che intendono iniziare un nuovo percorso (gratuiti i primi due giorni di prova). A seguire, dalle 16,30 alle 18,00, è il turno dei “Primi Calci” per coloro che sono nati negli anni 2014 e 2015.

La categoria “Pulcini (2012-2013)” tornerà in campo giovedi dalle 15,00 alle 16,30, mentre per quello che riguarda gli “Esordienti (2010-2011)” gli allenamenti prenderanno il via la prossima settimana.

Per qualsiasi tipo di informazione, rivolgersi presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village di Viale Messina chiedendo della società Asd Valanidi, oppure telefonare al 328.1267645.