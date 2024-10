Serie B: dopo il Brescia anche il Perugia chiede accesso agli atti riguardo l’iscrizione

Un’altra squadra retrocessa sul campo che vuole giocarsi le proprie carte fuori dal rettangolo di gioco e così dopo il Brescia anche il Perugia, come comunicato diramato dalla società, ha chiesto di poter accedere agli atti inerenti le iscrizioni al campionato di serie B ma solo per alcuni club. Questo è il risvolto di situazioni incerte come quella del Lecco e di un violento attacco mediatico che ha subìto la Reggina e che oggi ne mette in dubbio la documentazione presentata nella serata di ieri dalla società amaranto:

“AC Perugia Calcio comunica che, in data odierna, ha presentato a Co.Vi.So.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B istanza di accesso agli atti inerenti l’iscrizione di alcune società professionistiche al campionato di Serie B 2023/24“.