Serie B: il Brescia soffre molto ma vince, Reggina superata. La classifica

Pomeriggio di gol e vittorie come quella sonante del Como al quinto successo nelle ultime sette gare in cui è in striscia positiva. Straordinaria rimonta per la squadra di Gattuso in classifica. Torna a vincere anche l’Ascoli dopo sei giornate, sempre più giù l’Alessandria ed il Vicenza. Colpo esterno della Ternana, pari tra Cremonese e Spal. La squadra di Inzaghi subisce per quasi tutto l’incontro il Pordenone, poi con Moreo trova la rete della vittoria, immeritata.

Il risultati della giornata

Venerdì 5 novembre 2021 ore 20.30

Cosenza – Reggina 0-1

Sabato 6 novembre 2021 ore 14

Como-Perugia 4-1

Cremonese-Spal 1-1

Ascoli-Vicenza 2-1

Alessandria-Ternana 0-2

Brescia-Pordenone 1-0

Benevento-Frosinone (ore 18,30)

Domenica 7 novembre 2021 ore 14

Lecce-Parma

Crotone-Monza (ore 16,15)

Cittadella-Pisa (ore 20,30)

La classifica attuale

Brescia 24

Pisa 22

Reggina 22

Lecce 20

Benevento 19

Como 19

Cremonese 19

Frosinone 18

Ascoli 18

Perugia 17

Monza 17

Parma 16

Cittadella 16

Ternana 16

Cosenza 14

Spal 14

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 3