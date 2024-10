Pazza e sorprendente serie B. Un ex Reggina ferma il Parma. Risultati e classifica

La solita serie B, pazza e imprevedibile. Risultati inattesi, vittorie a sospresa e una classifica che diventa sempre più interessante. Il Parma viene fermato in casa dal Cosenza e chi insegue si avvicina. Per i rossoblu gol dell’ex Reggina Camporese. Clamoroso tonfo interno del Palermo contro la Ternana, la Sampdoria non trova continuità e dopo aver sbancato il San Vito-Marulla perde in casa con la Cremonese. Per Aglietti seconda sconfitta casalinga e un solo punto in tre gare. Silenziosamente avanza sempre più il Catanzaro.

I risultati della giornata

Reggiana – Sudtirol 1-1

Ascoli – Brescia 1-1

Sampdoria – Cremonese 1-2

Parma – Cosenza 1-1

Palermo – Ternana 2-3

Lecco – Como 0-3

Catanzaro – Bari 2-0

Mercoledi 28 febbraio

Venezia – Cittadella

Spezia – Feralpisalò

Pisa – Modena

La classifica

Parma 56

Cremonese 50

Como 49

Venezia 48

Palermo 46

Catanzaro 45

Cittadella 36

Modena 35

Brescia 35

Cosenza 33

Bari 33

Sudtirol 32

Reggiana 32

Sampdoria (-2) 32

Pisa 30

Ternana 29

Ascoli 27

Spezia 26

Feralpisalò 21

Lecco 21