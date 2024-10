Serie B: il Pisa batte la Reggina e allunga. Parma preso all’ultimo respiro. La classifica

Campionato difficile per tutti. Pisa bravo ma anche molto fortunato stacca le concorrenti

Una serie B come sempre ricchissima di emozioni. Dopo il pareggio all’ultimo secondo del quarto minuto di recupero dell’Ascoli sul campo del Crotone, arriva quello della Spal in casa contro il Parma. Un match che i ducali erano ormai convinti di aver portato a casa e che invece hanno pareggiato. Alla Reggina non basta una buona prestazione ed almeno quattro occasioni da gol, perde a Pisa con un autorete ed un rigore.

I risultati del sabato

Lecce – Monza 3-0 (venerdi)

Alessandria – Cosenza 1-0

Cremonese – Ternana 2-0

Crotone – Ascoli 2-2

Frosinone – Cittadella 0-1

Pisa – Reggina 2-0

Spal – Parma 2-2

Domenica 3 ottobre

Brescia – Como

Pordenone – Vicenza

Benevento – Perugia

La classifica

Pisa 19

Cremonese 15

Brescia 14

Lecce 14

Ascoli 13

Cittadella 12

Benevento 11

Reggina 10

Frosinone 10

Cosenza 10

Monza 9

Perugia 9

Parma 9

Spal 8

Ternana 7

Crotone 4

Alessandria 4

Como 3

Pordenone 1

Vicenza 0