Serie C: attenzione alle possibili richieste della Casertana sui play out

La Casertana potrebbe valutare di chiedere il blocco dei playout del girone C, se fosse necessario. Lo riporta il quotidiano “Il Mattino“. Dopo la vittoria con il Crotone la squadra campana ha fatto un buon balzo in avanti in classifica, ma nella stessa giornata il Messina ha effettuato il colpaccio esterno nello scontro diretto con il Foggia. Quest’ultimo adesso rischia di essere coinvolto nel play out.

Qualora la classifica invece rimanesse con le stesse distanze (Foggia 30, Casertana 29, Messina 22), lo spareggio lo farebbero Messina e Casertana ed è proprio per questo che i rossoblu, viste le situazioni economiche di entrambe le società che non hanno rispetto l’ultima scadenza federale, hanno chiesto se ce ne fosse bisogno il blocco del play out. Il regolamento dice che le penalizzazioni per gli ultimi mancati pagamenti, si sconterebbero la prossima stagione, ma i legali della società campana attendono eventuali decisioni dalla giustizia sportiva su possibili deferimenti, solo che tra primo grado e appello si arriverebbe dopo gli spareggi salvezza.