‘Solo Whisky’, girato a Palmi e Reggio il nuovo singolo del cantante calabrese Nicele

Si sa, la musica è uno degli svaghi più belli della vita. C’è chi ama ascoltarla per accompagnare le proprie giornate, e c’è chi si emoziona nel crearla, dando vita a strofe e ritornelli da condividere con chi apprezza quest’arte.

Questo, Nicele, lo sa bene, nome d’arte di Gabriele Putrino, giovane cantante e produttore calabrese, il quale non riesce a fare a meno di comporre musica.

Polistrumentista, fin da piccolo è stato catturato da questo mondo, avvicinandosi a soli 3 anni allo studio della batteria per poi espandere, nel corso degli anni, i propri orizzonti con altri strumenti musicali, trovando infine la sua dimensione ideale all’interno dello studio di registrazione, come arrangiatore e cantante pop.

Il suo nuovo singolo “Solo Whisky” è spensieratezza, divertimento, gioia di vivere, con spirito fresco e giovanile, senza chiodi fissi per la testa, ma allo stesso tempo determinazione, voglia di affermarsi per distinguersi, di chi punta in alto partendo dal basso, e senza paura di affrontare le difficoltà per costruire i propri sogni.

Il videoclip della canzone è presente su YouTube, è uscito da pochi giorni ed ha già riscosso ottimi feedback. Il video, girato tra Palmi e Reggio Calabria, è stato diretto dallo stesso Nicele, il quale oltre ad occuparsi della musica, ama curare a 360 gradi i propri lavori, auto-producendosi sotto tutti gli aspetti artistici.

Solo Whisky è il secondo singolo lanciato dal cantante, a seguito del debutto con il brano “Ormai Sono le 6:00” rilasciato ad inizio giugno, in collaborazione con El Talo.

I due singoli sono usciti a distanza di pochi mesi, e l’artista è determinato a pubblicare presto tanta nuova musica; infatti continua a lavorare incessantemente e con tanta passione ai suoi progetti, con l’obiettivo di poter lanciare il suo primo album entro il 2020.

“O troveremo una strada, o ne costruiremo una” canta Nicele nel ritornello del suo ultimo singolo, convinto che le ambizioni ed i sogni di un ragazzo troveranno sempre una via, aldilà di tutto: basta mettersi in cammino e non rimanere fermi a guardare, perchè per poter seguire i propri sogni bisogna darsi da fare, e l’artista in questione non ha proprio intenzione di fermarsi.

Quella di Nicele è una storia ancora tutta da scrivere.

[custom_video numerazione=”1″ /]