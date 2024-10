Staccionata Punta Pellaro, riqualificazione e decoro dell’area

Proseguono le attività della Pro Loco Reggio Sud a completamento delle migliorie al progetto dello scorso anno “ Staccionata a Punta Pellaro-Riqualificazione e decoro dell’area”. Sabato mattina è stata collegata l’acqua nella fontanella già istallata nei primi giorni di gennaio, è stato attaccato il pannello mancante(rubato a dicembre 2019 e rifatto dal Parco Nazionale d’Aspromonte), posati a terra 200 mt di tubo per irrigazione degli alberelli piantati precedente.

Un ringraziamento a distanza (visto che #iorestoacasa# ed i 2ragazzi hanno osservato le prescrizioni come da DPCM del 11.3.20) al ns caro amico idraulico Nino ed ai ns soci Ciccio e Peppe, che come sempre si sono rimboccati le maniche ed hanno eseguito i lavori. Un lavoro iniziato e concluso lo scorso anno, consegnando l’opera alla cittadinanza. Tanti i contributi dei singoli cittadini ed degli imprenditori locali, che ci hanno consentito di pagare le spese dell’opera.

A gennaio di questo anno, dopo la spiacevole vicenda del furto e danneggiamento del legname della staccionata, altri imprenditori hanno voluto contribuire, come il sig. Quattrone, titolare dell’azienda di marmi il Capitello che ha voluto donare una fontanella, che avevamo previsto di inserire all’interno del punto informativo accanto ai pannelli sulla biodiversità. A seguire a febbraio abbiamo ricevuto altro contributo economico per le attività che svolgeremo per il 2020, tra queste anche le migliorie al progetto: quali panchine, contenitori porta rifiuti, verniciatura e manutenzione della staccionata e quant’altro potrà servire a rendere più decorosa quell’area. Un ringraziamento va ad Alessandra Iacopino, Nino Ferrara ed ai ragazzi della scuola di danza Maddy’s Club di Pellaro, che grazie al loro “progetto solidarietà” hanno devoluto la somma di 200€, ricavato dalla vendita dei calendari. Grandi gesti di impegno sociale e solidarietà compiuti da chi mostra concretamente di avere a cuore il bene comune.

Un ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno già contribuito ed a chi volesse continuare a donare contributi per le attività della ns Pro Loco Reggio Sud per il 2020, può farlo tramite il nostro IBAN scrivendo alla mail proloco.bocale@gmail.com o contattandoci sulla pagina Facebook Pro Loco Reggio Sud – Concetta Romeo

Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno contribuire perché ”uniti si può far tanto e per tutti”. #tuttoandràbene e ritorneremo presto ad incontrarci per continuare a mettere in campo buone pratiche….intanto STATE A CASA, con il buon senso, la responsabilità, il senso civico, tutto passerà presto.