A Reggio ‘Stay Socio Love Rc’, l’evento in favore dell’Hospice

Proseguono gli appuntamenti di Socio Crew al Piro Piro di Reggio Calabria. Giovedi 5 agosto il primo evento con il djset di Tascky e il live painting a cura di Sasha Merenda. L’innovativa formula di Socio Crew infatti prevede l’abbinamento tra intrattenimento e arte, il tutto nel nome della solidarietà.

E’ questa la formula scelta anche per l’appuntamento di giovedi 12 agosto. Alle ore 20, sempre presso il Piro Piro, nuovamente il djset di Tascky mentre il live painting sarà a cura di Olga Nava. I disegni dell’artista diventeranno una tela che sarà la grafica per una serie di t-shirt limited edition.

Le stesse t-shirt, verranno successivamente messe in vendita presso il negozio Color in Motion con una causa speciale. Il ricavato delle vendite infatti andrà in favore del centro specializzato in cure palliative Hospice di Reggio Calabria.

Giacomo Scopelliti e Luigi Morabito di Socio Crew spiegano nel dettaglio il senso del progetto.

“Non è la prima volta che ci impegniamo in queste attività di tipo sociale. Siamo convinti che il divertimento abbinato ad una causa benefica sia un binomio perfetto da far coniugare. Ringraziamo il Piro Piro che crede nel nostro progetto e ci accoglie nei suoi locali in questo tipo di eventi. Invitiamo i reggini a partecipare all’evento di giovedi 12 agosto, così da trascorrere una serata piacevole e allo stesso fare del bene per una realtà reggina importante”.

Gli eventi ‘Stay Socio Love Rc’ non si concluderanno giovedi 12 agosto. Previsto un altro appuntamento per giovedi 19 agosto con il live painting a cura di Aldo Sacchetti, sempre con la volontà di abbinare il divertimento a un supporto concreto in favore dell’Hospice.