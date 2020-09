Clamoroso Taibi: 'Abbiamo interrotto la trattativa con Rami. Non lo prendiamo più'

Intervento in chiusura di trasmissione a Buongiorno reggina del Ds Taibi per una notizia clamorosa: "Eravamo da due mesi su Rami, il presidente aveva concordato tutto per farlo arrivare a Reggio Calabria. Alle 23,30 di ieri sera mi ha chiamato il suo procuratore dicendomi che il ragazzo aveva qualche problema e non poteva essere a Roma. Noi avevamo programmato tutto comprese le visite mediche e non ci è sembrato un comportamento corretto.

Fino alle quattro di stanotte siamo stati in contatto con il suo procuratore che ha mostrato un pò di disagio. Noi non vogliamo nessuno controvoglia, abbiamo interrotto così la trattativa, non muore nessuno.

Abbiamo altri obiettivi comunque, forse Rami non era completamente convinto, ma andiamo avanti. Non c'è stato rispetto e chiarezza nei nostri confronti, non lo prendiamo più. Forse è vero quel detto che il migliore acquisto è quello che non si fa mai".