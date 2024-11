Taurianova Capitale del Libro contro la povertà educativa: donati 1.300 libri alle scuole

Un doppio importante appuntamento per dare ufficialmente il via alle iniziative che confluiranno in un grande evento dedicato alla lettura per l’infanzia e l’adolescenza, quello che si è svolto ieri a Taurianova, città Capitale Italiana del Libro 2024.

Nel corso della giornata, infatti, sono state due le iniziative che hanno visto al centro la promozione della lettura tra i più piccoli e il contrasto alla povertà educativa, tra le azioni chiave del progetto di Taurianova Capitale del Libro: la consegna di oltre 1.300 testi donati agli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria della città, durante la mattina, e un incontro di formazione dedicato a genitori e insegnanti tenuto da un’esperta nel settore dell’editoria per ragazzi, nel pomeriggio.

Iniziative per Promuovere la Lettura e Contrastare la Povertà Educativa

Entrambe le attività hanno dato il via ai preparativi del festival “Due mari e tante mila storie”, una grande Festa del Libro per bambini che si svolgerà dal 17 al 19 febbraio 2025, organizzata dalla casa editrice Coccole Books nell’ambito del cartellone di TCIL. L’evento trasformerà Taurianova in un punto d’incontro per la letteratura per ragazzi, ospitando 10 autori di rilievo nazionale e regionale. Intorno ai 10 titoli proposti, questi scrittori saranno protagonisti di un’iniziativa unica in Calabria, sia per numeri che per l’approccio innovativo alla promozione del libro e della lettura, rendendo la cittadina calabrese la “Capitale del libro per Bambini”.

Leggi anche

Due Importanti Attività di Avvio del Festival “Due mari e tante mila storie”

Nella mattinata di ieri, il sindaco di Taurianova Rocco Biasi, accompagnato da Maria Fedele, assessore alla Cultura, e Angela Crea, assessore alla Pubblica Istruzione, hanno seguito personalmente la fase finale del trasporto e della donazione di racconti e favole, consegnati simbolicamente alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli”, Maria Concetta Muscolino. I libri donati non solo arricchiranno il patrimonio librario scolastico, ma saranno al centro del festival “Due mari e tanta mila storie”. Grazie a queste donazioni, i bambini potranno avvicinarsi ai temi dei libri in anticipo, preparandosi attivamente alle attività e ai laboratori in programma durante il festival, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e formativa.

La Donazione di Oltre 1.300 Libri agli Alunni di Taurianova

Nel pomeriggio si è svolto invece l’incontro formativo dal titolo “Perché i libri per bambini sono una risorsa serissima”, tenuto da Claudia Valente, autrice per ragazzi ed editor di Coccole Books e rivolto agli insegnanti dell’IC “Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli” e ai genitori degli studenti. Presenti anche il sindaco Biasi, gli assessori Fedele e Crea, e la dirigente scolastica Muscolino, insieme agli ideatori del progetto – l’editore di Coccole Books Ilario Giuliano e Daniela Valenti.

Incontro Formativo per Genitori e Insegnanti a Taurianova

“Sia la donazione dei libri che la festa finale che si svolgerà a febbraio, organizzata per celebrare il percorso di lettura che i bambini svolgeranno con il supporto di insegnanti e genitori, rappresentano un’iniziativa davvero importante per noi” – ha dichiarato l’assessore Maria Fedele, direttore di TCIL. “Questa attività celebra la cultura partendo dalla scuola, con cui collaboriamo da tempo anche per promuovere la biblioteca inaugurata lo scorso maggio. Riteniamo che il coinvolgimento delle famiglie sia un elemento decisivo: come Capitale del Libro 2024 vogliamo proporlo come modello replicabile in tutte le comunità, grandi o piccole. Combattere la povertà educativa richiede più del contributo della sola scuola: è fondamentale ciò che accade in casa e nel contesto sociale in cui i bambini crescono. Per questo, oltre alla nostra iniziativa annuale ‘Nati per la Cultura’, vogliamo continuare a promuovere un legame con i libri che vada oltre l’ambito scolastico, accompagnandoli verso una relazione duratura con la lettura.”

Il Festival “Due mari e tante mila storie” a Febbraio 2025

Durante l’incontro è stata annunciato anche il primo ospite della Festa del Libro per bambini di febbraio: la psicoterapeuta Maria Rita Parsi che terrà una lectio magistralis, aggiungendosi ai numerosi protagonisti del panorama culturale italiano che in questi mesi stanno arrivando a Taurianova per celebrare l’importante riconoscimento ottenuto.

L’Importanza di Stimolare la Curiosità Creativa nei Giovani

“Siamo convinti che, anche attraverso la promozione della lettura tra i bambini, possiamo stimolare una presa di coscienza collettiva” – ha affermato il sindaco Biasi. “Vogliamo dimostrare a noi adulti, che forse in passato non abbiamo avuto il privilegio di una scuola così attenta e di infrastrutture culturali così avanzate, l’importanza di unire le forze per contrastare la povertà educativa. Non possiamo più delegare completamente alle agenzie educative questo compito: ciascuno di noi deve diventare co-protagonista di quel cambiamento culturale che è indispensabile promuovere.”

Leggi anche

Durante il suo intervento, il patron di Coccole Books Ilario Giuliano è partito dai dati che relegano la Calabria al penultimo posto fra le regioni italiane per consumo dei libri: