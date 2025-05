Cambio di location per Temptation Island: il reality si trasferisce in Calabria

La nuova edizione di Temptation Island, il noto reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, segna una svolta importante: dopo anni di riprese nella splendida cornice della Sardegna, il programma si trasferirà in Calabria, più precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

La nuova sede: Guardavalle Marina

Il programma ha scelto un luogo inedito per ambientare la nuova edizione: un resort immerso nella natura, che si estende per cinque ettari e offre una vista panoramica sulla magnifica costa ionica. Le riprese sono programmate per svolgersi tra fine maggio e settembre, per una durata complessiva di due mesi. L’edizione che verrà realizzata includerà sia la versione classica, con coppie non celebri, che una versione speciale con vip protagonisti.

Il motivo del cambiamento di location

Il trasferimento dalla Sardegna è stato causato dalla vendita dello storico Is Morus Relais, che aveva ospitato il reality per diversi anni. La struttura, un tempo fulcro del programma, non è più operativa, quindi la produzione ha dovuto individuare una nuova sede. La scelta è ricaduta su Guardavalle Marina, che rappresenta una cornice naturale perfetta per le riprese.

I preparativi per la nuova edizione

La produzione è attualmente concentrata sulla preparazione della nuova location, mentre su Canale 5 sono già iniziati i promo per reclutare nuove coppie disposte a partecipare al reality. Come sempre, i partecipanti dovranno soddisfare i requisiti di non essere sposati e di non avere figli. Non mancheranno i tentatori e le tentatrici provenienti da altri celebri programmi televisivi, che contribuiranno a dare dinamismo alle sfide del programma.