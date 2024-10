La terra continua a tremare, forte scossa in Grecia avvertita anche in Calabria

Un nuovo terremoto scuote il Mediterraneo, così forte da esser percepito anche in Calabria

Un nuovo terremoto scuote il Mediterraneo. Dopo il devastante sisma che ha colpito l’Albania, questa mattina, mercoledì 27 novembre, la terra torna a tremare, questa volta in Grecia.

Secondo quanto riportato dall’Ingv il terremoto sarebbe avvenuto alle 8.23 con una magnitudo 6.0 della scala Richter. La scossa si è verificata in mare vicino all’isola di Creta in Grecia ed è stata avvertita in Italia, Turchia, Egitto e Libia.

Per quanto riguarda la penisola, il terremoto, avvenuto ad una profondità di 20km, è stato avvertito con chiarezza dalla popolazione di Puglia e Calabria.